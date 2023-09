Roglic vence etapa e Kuss é o novo líder na Volta a Espanha

A oitava etapa da Volta a Espanha voltou a revelar uma Jumbo superior à concorrência, ainda que esta tenha respondido bem aos ataques. Primoz Roglic venceu na chegada a Xorret de Catí, cuja meta estava instalada quatro quilómetros depois da contagem de montanha de primeira categoria.Nos últimos quilómetros formou-se um pequeno grupo, com os principiais candidatos, roubando a possibilidade de Rui Costa (Intermarché) de discutir a vitória na etapa, ele que integrou a fuga do dia e que foi anulada a seis quilómetros da meta.Roglic bateu na linha de chegada Remco Evenepoel (Soudal), com Jaun Ayuso (Emirates) a fechar o pódio na etapa, à frente de Enric Mas (Movistar), Jonas Vingegaard (Jumbo), João Almeida (Emirates) e Steff Kuss (Jumbo), passando este a ser o novo camisola vermelha.Kuss tem agora 43 segundos de avanço para Marc Soler (Emirates), sendo que João Almeida subiu de 16.º para 11.º (a 3.09 minutos), logo atrás de Ayuso (a 2.52), sendo que Evenepoel continua a ser o mais bem posicionado entre os candidatos, em sexto (a 2.31).A etapa deste domingo volta a ter montanha, com final de segunda categoria em Caravaca de la Cruz.