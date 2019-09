Ruben Guerreiro foi 2.º no Santuario de Acebo

O português Ruben Guerreiro, da Katusha, foi este domingo segundo classificado na 15.ª etapa da Volta à Espanha, uma tirada de alta montanha conquistada pelo norte-americano Sepp Kuss (Jumbo Visma) no Santuario do Acebo, nas Astúrias.O esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) continua com a camisola vermelha, depois de ganhar tempo a quase todos os seus rivais, com exceção ao espanhol Alejandro Valverde (Movistar), que se reforça como segundo da geral.Sepp Kuss gastou 4:19.18 horas para completar a ligação de 154,4 quilómetros de Tineo ao Santuario del Acebo, deixando Ruben Guerreiro, um dos seus companheiros de fuga, a 39 segundos.Roglic e Valverde foram os melhores entre os favoritos e continuam primeiro e segundo, separados por 2.25 minutos. O terceiro é outro esloveno, Tadej Pogacar (UAE-Emirates), que hoje perdeu 40 segundos e já está a 3.42.A alta montanha volta a estar no programa da etapa de segunda-feira, com extensão de 144,4 quilómetros. O pelotão continua nas montanhas da Cantábria e Astúrias e tem pela frente uma sucessão de três subidas de primeira, a terminar na longa escalada de La Cubilla, de 20 quilómetros.