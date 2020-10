Rui Costa terceiro na sexta etapa da Vuelta

O ciclista português Rui Costa foi este domingo o terceiro colocado na etapa 6 da Vuelta'2020, uma tirada de 146 quilómetros entre Biescas e Aramón Formigal que foi ganha pelo espanhol Ion Izagirre. O português da UAE Team Emirates cruzou a linha de meta a 25 segundos do vencedor, isto depois de ter andado durante largos quilómetros integrado na fuga principal do dia.





A etapa deste domingo representou também uma mudança de líder. O novo camisola vermelha da Vuelta passa a ser o equatoriano Richard Carapaz, 12.º na etapa a 55 segundos de Izagirre, beneficiando da melhor forma de um dia para esquecer para o esloveno Primoz Roglic, apenas 20.º, a 1.38 do vencedor. Com isto, refira-se, Roglic não só perdeu a liderança como caiu para quarto na geral, agora também atrás de Hugh John Carthy e Daniel Martin.Quanto a Rui Costa, sobe na tabela ao 36.º posto, agora a 24.27 minutos do líder. Nelson Oliveira é agora 61.º (a 44.34), Ricardo Vilela 111.º (a 1:07.50), Ivo Oliveira 138.º (a 1:17.41) e Rui Oliveira 153.º (a 1:25.55)