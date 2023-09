Rui Oliveira lança Molano para a vitória na etapa 12 e Kuss mantém liderança na Vuelta

Grande trabalho de Rui Oliveira, que lançou Juan Molano (Emirates) para a vitória na 12.ª etapa da Volta a Espanha, discutida ao sprint em Saragoça. E o ciclista português ainda foi fazer quarto na chegada, que deixou a classificação geral na mesma, com Sepp Kuss (Jumbo) na manter-se na liderança.Refira-se que entre os candidatos Primoz Roglic (Jumbo) conseguiu ganhar quatro segundos, ao passar em segundo no sprint bonificado.Esta sexta-feira regressam as decisões e que decisões. A 13.ª etapa é uma das mais importantes, com a chegada ao Tourmalet (categoria especial), sendo esta subida apenas um das três grandes dificuldades da etapa. É que antes o pelotão passará pelo Col'Aubisque.