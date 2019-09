Sam Bennett vence 14.ª etapa ao sprint

O irlandês Sam Bennett (Bora Hansgrohe) impôs-se este sábado ao sprint na 14.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, disputada entre San Vicente de la Barquera e Oviedo (188 quilómetros), marcada por uma queda coletiva perto do final.A queda, em que estiveram envolvidos alguns dos favoritos, não afeta a liderança do esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), que segue para a última semana envergando a camisola vermelha. Entre os afetados estava o espanhol Alejandro Verde (Movistar), campeão do mundo e segundo da geral.O acidente reduziu substancialmente o número de candidatos ao sprint, uma situação bem aproveitada por Bennett, de 28 anos, para repetir a vitória na Vuelta, agora em 4:28.46 horas, à frente do argentino Maximiliano Richeze (Deceuninck) e do belga Tosh Van der Sande (Lotto Soudal).Como o atraso resultante da queda não se repercute na classificação geral, Roglic segue com 2.25 minutos de avanço sobre Valverde e 3.01 sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).No domingo, disputa-se a 15.ª etapa, entre Tineo e o Santuario do Acebo, nas Astúrias e com um traçado muito montanhoso de 154,4 quilómetros - serão quatro subidas de primeira, a última especialmente dura.