Sam Bennett vence 2.ª etapa e Mike Teunissen é o novo líder da Vuelta

O irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe) venceu este sábado ao sprint a segunda etapa da Volta a Espanha, na qual o holandês Mike Teunissen (Jumbo-Visma) assumiu a liderança da geral individual.





Bennett somou a quarta vitória numa etapa da Vuelta ao cumprir os 175,1 quilómetros entre 's-Hertongenbosch e Utrecht em 3:49.34 horas, batendo sobre a meta o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), segundo, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), terceiro.

Teunissen foi quarto no sprint e, depois da vitória da Jumbo-Visma no contrarrelógio por equipas inaugural, assumiu a liderança, do compatriota e colega de equipa Robert Gesink, liderando com quatro segundos de vantagem para outros dois companheiros: o italiano Edoardo Affini, segundo, e o holandês Sam Oomen, terceiro.

No domingo, a terceira etapa, última na Holanda, começa e acaba em Breda, com 193,2 quilómetros planos antes do dia de descanso, na segunda-feira, para o pelotão viajar até Espanha.