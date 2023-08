Sepp Kuss vence 6.ª etapa e Lenny Martinez assume liderança da Vuelta

O francês Lenny Martinez, da Groupama–FDJ, é o novo líder da Vuelta, depois desta quinta-feira ter sido o segundo colocado da 6.ª etapa da prova espanhola, ganha pelo norte-americano Sepp Kuss. Terceiro na geral à partida da etapa que teve chegada no Observatorio Astrofísico de Javalambre, o jovem gaulês de 20 anos integrou desde cedo uma enorme fuga (onde estava Rui Costa) e acabou por colher os frutos dessa ousadia, ao assumir a liderança da classificação.Aliás, a geral conheceu muitíssimas mudanças, a começar desde logo por Remco Evenepoel, que para lá de ter 'entregue' a camisola vermelha para Martínez acabou por ceder 30 segundos para os mais diretos adversários, nomeadamente Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Nas contas da geral, o belga cai para 9.º, a 2.47 minutos do novo líder da geral.Ainda assim, apesar de perder meio minuto para os rivais mais diretos, Evenepoel continua a ser o melhor dos grandes candidatos, agora com 3 segundos de avanço para Enric Mas (10.º, a 2.50 de Martínez), 5 para Vingegaard (a 2.52 da liderança), 11 para Roglic (a 2.58). Juan Ayuso é agora 14.º, a 19 segundos do belga, ao passo que João Almeida surge em 16.º, a 30 segundos do seu ex-colega. O português da UAE Emirates cedeu terreno numa primeira fase da subida, mas acabou por fazer uma ascensão à sua imagem, conseguindo ser 21.º, com 14 segundos para Roglic.Depois desta dura etapa, a de sexta-feira será para recarregar baterias, com 200 quilómetros planos com chegada a Oliva.1. Lenny Martinez (Groupama-FDJ)2. Sepp Kuss (Jumbo-Visma), +8''3. Marc Soler (UAE Team Emirates), +51''4. Wout Poels (Bahrain Victorious), +1'41''5. Steff Cras (Total Energies), +1'48''...9. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), +2'47''10. Enric Mas (Movistar), +2'50''11. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +2'52''12. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), +2'58''16. João Almeida (UAE Team Emirates), +3' 17"