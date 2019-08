Steven Kruijswijk abandona Vuelta devido a lesão

O holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), terceiro no Tour deste ano, abandonou esta terça-feira a Volta a Espanha, após 45 quilómetros da quarta etapa, devido a uma lesão no joelho esquerdo."Steven Kruijswijk abandonou a Vuelta. Estava com queixas no joelho, devido à queda no contrarrelógio coletivo [da primeira etapa], e as dores pioraram", lê-se no Twitter da equipa.Kruijswijk partiu esta terça-feira para a quarta etapa, entre Cullera e El Puig, do 51.º lugar, a 2.19 minutos do irlandês Nicolas Roche (Sunweb).No mais recente Tour, o holandês ocupou o lugar mais baixo do pódio, atrás de dois corredores da INEOS, o colombiano Egan Bernal, que venceu a 'Grande Boucle', e o galês Geraint Thomas.