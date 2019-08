Tom Dumoulin ainda recupera de lesão e falha Volta a Espanha

O ciclista holandês Tom Dumoulin, vencedor da Volta à Itália em 2017, ainda recupera de uma lesão no joelho e é ausência certa na Volta a Espanha, depois de já não participado no Tour pela mesma razão."Neste momento estamos concentrados na sua recuperação total, pelo que não vai a tempo de participar na Vuelta", disse um porta-voz da equipa Sunweb, citado pelos jornais holandeses Algemeen Dagblad e De Telegraaf.Dumoulin contraiu a lesão no joelho esquerdo na sequência de uma queda na quarta etapa do Giro deste ano, cuja gravidade o obrigou a parar e a ficar de fora da Volta a França.A Sunweb anunciou na altura que iria concentrar esforços na recuperação de Dumoulin para que este estivesse em condições de correr a Vuelta, que se inicia no dia 24 de agosto, em Torrevieja, mas os esforços foram em vão.Um porta-voz da equipa referiu ser ainda cedo para dizer se Dumoulin estará apto para competir nos Mundiais de estrada, que se iniciam em 22 de setembro, no Yorkshire, no Reino Unid