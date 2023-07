Vingegaard vai à Vuelta para liderar Jumbo-Visma com Roglic: até a organização foi surpreendida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 'virtual' bicampeão da Volta a França, confirmou que estará na Vuelta, reforçando a lista de nomes 'grandes' do ciclismo mundial que estará na última grande Volta da época. Em entrevista ao diário desportivo espanhol Marca, o dinamarquês revelou que dividirá a liderança da Jumbo-Visma na prova espanhola com Primoz Roglic, três vezes vencedor da Vuelta e campeão do último Giro.

"Estou preparado para a próxima Volta a Espanha, estarei na linha de partida em Barcelona. Estarei na equipa com o Primoz [Roglic], ambos seremos líderes", declarou ao jornal espanhol.

A presença na Vuelta de Vingegaard, que hoje se consagrará como bicampeão do Tour, é uma 'bomba', que surpreendeu a própria organização da prova que decorre entre 26 de agosto e 17 de setembro.

"Não esperávamos a sua presença, porque não a tinha anunciado, pelo que a notícia foi duplamente agradável. É uma honra receber o vencedor da Volta a França nas nossas estradas e com esta 'incorporação' podemos falar de uma participação de luxo, a melhor possível", disse o diretor da Vuelta, Javier Guillén, à agência EFE.

Vingegaard une-se a um 'cartaz' de luxo, o melhor nas grandes Voltas desta temporada, que inclui o campeão em título, o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), o tricampeão Roglic, o britânico Geraint Thomas (INEOS) e o português João Almeida (UAE Emirates), respetivamente segundo e terceiro no Giro2023, ou ainda os espanhóis Juan Ayuso (UAE Emirates) e Enric Mas (Movistar).

O dinamarquês de 26 anos vai tentar a 'dobradinha' Tour-Vuelta, algo que nenhum ciclista consegue desde o britânico Chris Froome em 2017.