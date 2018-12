Volta a Espanha de 2020 parte de Utrecht

A Volta a Espanha de 2020 vai partir de Utrecht, na Holanda, país em que se disputarão as três primeiras etapas da prova, anunciou esta quarta-feira o diretor geral da Vuelta, Javier Guillén.A cidade de Utrecht será o palco da etapa inaugural, em formato de contrarrelógio por equipas, e do final da segunda etapa, que terá arranque em s'Hertogenbosch, enquanto Breda receberá a terceira etapa da Vuelta.Utrecht tornar-se-á a única cidade a acolher etapas das três principais provas do ciclismo internacional, depois de já ter integrado os percursos da Volta de Itália, em 2010, e da Volta de França, em 2015.Lisboa foi a primeira cidade fora do território espanhol a receber o arranque da Vuelta, em 1997, com chegada no Estoril, seguindo-se Assen, também na Holanda, em 2009, e Nimes, em França, em 2017.