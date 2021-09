Volta a Espanha de 2022 arranca na cidade holandesa de Utrecht

A Volta a Espanha em bicicleta de 2022 vai decorrer entre 19 de agosto e 11 de setembro, com início na cidade holandesa de Utrecht, que vai receber um contrarrelógio por equipas.

A 77.ª edição da Vuelta vai ter ainda mais duas etapas na Holanda, a segunda, com partida em 's-Hertogenbosch e chegada a Utrecht, e a terceira, que vai começar e terminar em Breda.

No total, a Volta a Espanha vai passar por 34 municípios holandeses ao longo de três etapas.

Utrecht deveria ter recebido o arranque da Vuelta em 2020, mas o percurso acabou por ser alterado devido à pandemia de covid-19.

"Finalmente temos uma data oficial. Queríamos muito colocar o projeto da Vuelta novamente nos caminhos da Holanda e agora estamos ansiosos para voltar a trabalhar. Estamos a preparar um programa maravilhoso para residentes e empresas, bem como para todos os nossos convidados internacionais. O nosso objetivo é fortalecer ainda mais o vínculo especial que já existe entre a Espanha e a Holanda", disse Sharon Dijksma, autarca de Utrecht.

O diretor geral da Volta a Espanha, Javier Guillén, destacou as novas datas agora conhecidas para um projeto com cerca de seis anos, referindo que será um marco importante para o ciclismo espanhol e holandês.

"Estes meses extra de espera não diminuíram nem um pouco a nossa vontade de trabalhar juntos, nem o entusiasmo e ambição que colocamos na organização desde o primeiro dia", frisou.

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conquistou este ano pela terceira vez consecutiva a Volta a Espanha em bicicleta.

Roglic, de 31 anos, reeditou em 2021 os êxitos de 2019 e 2020, igualando na galeria de campeões da prova o suíço Tony Rominger e o espanhol Alberto Contador, todos com menos uma vitória do que o espanhol Roberto Heras, recordista de triunfos, com quatro troféus.