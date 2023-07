Vuelta é para João Almeida e Ayuso: Pogacar não vai à prova espanhola

Perdida a chance de conquistar o Tour'2023, especulou-se sobre a possibilidade Tadej Pogacar fazer a Volta a Espanha numa espécie de salvação da temporada, mas ao que parece esse cenário está totalmente descartado. Pelo menos foi isso que garantiu esta quinta-feira, antes da partida para a 18.ª etapa do Tour, o homem forte da UAE Emirates, o espanhol Matxin Joxean Fernandez."Não vamos mudar [os planos de Pogacar]. Todos dentro da equipa precisam do seu espaço desportivo. Agora esperamos ter dois dias de relativa tranquilidade, que isto é o Tour, e se estivermos bem vamos lutar pela etapa de sábado", garantiu o diretor desportivo da UAE Emirates, que assim irá à Vuelta com João Almeida e Juan Ayuso como líderes.Voltando a Pogacar neste Tour, Matxin assegura que, apesar do impacto da jornada para esquecer da véspera, o esloveno nunca ponderou abandonar. "Quando sais para uma etapa depois de um golpe tão importante de tempo como foi no contrarrelógio, não tens boas sensações e sofres uma queda, esse planeamento agressivo que tinhas em mente acaba por ser alterado. Tens de ser prudente, essa não é a nossa atitude, mas é o que nos tocou. No final, o sacrifício, o treino, tantos dias fora de casa... tudo isso vem-te à cabeça. São momentos difíceis e eu vou sempre defendê-lo, dar-lhe um beijo e dizer-lhe que gosto dele", garantiu.