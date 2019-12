Vuelta'2020 com selo português

O jornal ‘Marca’ adiantou ontem a totalidade do percurso da Volta a Espanha de 2020, que será apresentado hoje. E confirma-se a incursão a Portugal, com uma chegada de etapa na região do Porto, cujo início será na Galiza, e uma partida de Viseu, rumo a Ciudad Rodrigo, podendo esta ligação passar pela Torre. Estas duas tiradas em solo português estão colocadas na última semana, sendo a 18ª (3 de setembro) e 19ª (4 de setembro), respetivamente, entre 21 etapas.

De acordo com a mesma fonte, a Volta a Espanha do próximo ano fará ainda mais uma incursão a outro país, com início em Utrecht, na Holanda.

Depois, será um traçado desenrolado sobretudo no norte do país vizinho, sendo "La Covatilla", na província de Salamanca, o mais a sul que a prova vai.

As dificuldades surgem com oito finais em alto, um deles no temível Angliru (15ª etapa).

Quanto a contrarrelógios, ainda de acordo a ‘Marca’, só haverá dois, sendo que o primeiro será por equipas no primeiro dia. O outro, individual, está colocado para dar o arranque à terceira e última semana.

A Vuelta de 2020 disputa-se um pouco mais cedo do que o habitual, entre 14 de agosto e 6 de setembro.