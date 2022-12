Portugal perde com Alemanha e Brasil no Mundial de goalball em Matosinhos

As seleções portuguesas masculina e femininha de goalball foram este domingo derrotadas pela Alemanha e Brasil, respetivamente, na terceira ronda do Campeonato do Mundo de goalball, que decorre em Matosinhos.



A primeira seleção a entrar em ação foi a equipa feminina, frente à seleção do Brasil, na partida inaugural do dia, com as canarinhas a baterem as atletas lusas por 10-0.

Depois a equipa masculina portuguesa entrou em campo para defrontar a Alemanha, atual vice-campeã mundial, sendo batida por 8-2.

O Mundial de goalball decorre no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, no Porto, até 16 de dezembro.