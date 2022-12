Camilo Abdula dá segundo ouro a Portugal nos Mundiais de surf adaptado

O português Camilo Abdula sagrou-se este sábado campeão mundial da categoria Stand 1 nos Mundiais de surf adaptado, dando a segunda medalha de ouro a Portugal, depois de Marta Paço em VI 1."Esta medalha significa muito para mim. O ano passado fui quarto e vencer agora foi fantástico. Dedico esta medalha à equipa e à minha família e amigos. Vou regressar a casa e voltar a trabalhar que o surf não é a minha vida, mas vou desfrutar desta vitória", disse, citado pela assessoria da Federação Portuguesa de Surf (FPS).Depois de ter sido quarto na última edição dos Mundiais, Camilo Abdula conseguiu o ouro na segunda final consecutiva, com 9,23 pontos (3,53 e 5,70 nas melhores ondas). "Havia atletas mais fortes que eu, mas o trabalho compensa e o menos favorito acabou por vencer", acrescentou.Em Pismo Beach, na Califórnia, o brasileiro Roberto Pino foi segundo, com 8,57 (na única onda pontuado, depois de ter sido penalizado na segunda melhor), e australiano John Wheele, com 7,33 (3,00 e 4,33). Na sexta-feira, Marta Paço tinha revalidado o título em VI 1."É uma aposta ganha desta federação, com atletas fora de série que tudo deram para este resultado e agora é Portugal no topo", assumiu o presidente da FPS, João Aranha.