Comité Paralímpico de Portugal "fecha" ciclos paralímpico e surdolímpico com obra fotográfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) homenageou com a edição do livro "As imagens das participações portuguesas", este domingo apresentado, os atletas que participaram nas mais recentes edições dos Jogos Paralímpicos e Surdolímpicos.



"É uma obra que reúne algumas das melhores imagens das duas competições, é uma forma de homenagearmos os atletas e também de inspirar mais pessoas com deficiência a praticarem desporto", afirmou Sandro Araújo, vice-presidente do CPP, à agência Lusa.

De acordo com o responsável, "esta é a primeira vez que o comité lança uma obra do género, mas é algo a repetir e até ampliar", pois é uma forma de "eternizar os instantes em que são conseguidos os resultados, que são eternos".

Sandro Araújo destaca a abrangência do livro "em relação às modalidades" nas quais Portugal esteve representado nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, e nos Jogos Surdolímpicos, que decorreram em maio passado, em Caxias do Sul, no Brasil.

Com prefácio de Rui Zink, que descreve a obra como "um livro incrível, com pessoas incríveis e fotos de pessoas incríveis", o livro tem imagens captadas pelo fotojornalista Miguel A. Lopes, da agência Lusa, e por Carlos Alberto Matos e Lucas Ubel, os fotógrafos que acompanharam as competições ao serviço do CPP.

No verão de 2021, Portugal fechou os Jogos Paralímpicos Tóquio2020 com duas medalhas de bronze, conquistadas pelos campeões europeus Miguel Monteiro e Norberto Mourão, e 23 diplomas.

Nos Jogos Surdolímpicos, competição que decorreu em Caxias do Sul, no Brasil, Portugal conseguiu a melhor participação de sempre, com quatro medalhas -- duas de ouro e duas de bronze - e 12 diplomas.