Comité Paralímpico de Portugal promove formação de agentes desportivos

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) promove de 16 a 21 de janeiro a 2.ª edição da Formação de Agentes Desportivos, em formato híbrido com componente online (16, 17 e 18 de janeiro) e outra presencial (19, 20 e 21 de janeiro), esta no Fórum Jovem da Maia. As inscrições já estão abertas.A Formação de Agentes Desportivos realiza-se em parceria com a Confederação de Treinadores de Portugal e é creditada pelo IPDJ com 3.8 unidades de crédito no âmbito da cédula de treinador. De acordo com a nota do CPP, "tem como objetivo dotar os formandos de conhecimento sobre as especificidades na abordagem ao atleta com deficiência no contexto do treino, englobando as cinco áreas da deficiência: motora, visual, auditiva, paralisia cerebral e intelectual."Consulte aqui o programa completo.