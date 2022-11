FC Porto e CCD dominam a convocatória nacional para o Campeonato do Mundo de Goalball

São conhecidos os eleitos para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Goalball que decorrerá no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos de 7 a 16 de dezembro.

A seleção feminina será composta por Leonor Silva (CD Cova da Piedade), Bruna Lourinho (ACAPO Lisboa), Eduarda Azevedo (CCD Misericórdia do Porto), Jéssica Castro (CCD Misericórdia do Porto) e Marlene Brandão (Castêlo da Maia GC), tendo a selecionadora Nacional Márcia Ferreira, o Treinador Assistente Diogo Azevedo e a Fisioterapeuta Diana Teixeira.

Já na seleção masculina, Hadiley Sacramento (Sporting CP), Alexandre Almeida (CCD Misericórdia do Porto), Fábio Oliveira (FC Porto), João Macedo (FC Porto), João Mota (Sporting CP) e João Macedo (FC Porto) são os escolhidos da equipa técnica nacional que volta a ter a treinadora Márcia Ferreira como Selecionadora Nacional e Diogo Azevedo como treinador assistente, Catarina Teixeira é a Fisioterapeuta.

A equipa das quinas são os Heróis do Mar, numa homenagem aos conquistadores portugueses que através do mar expandiram a cultura portuguesa.

Portugal inicia a sua participação no campeonato do mundo no dia 7 de dezembro no jogo de abertura, pelas 19h00 em masculinos contra a congénere Japonesa, já a seleção feminina jogará de seguida (20h10) contra a Austrália.

No masculino, Portugal integra o grupo C, juntamente com os campões mundiais, americanos e paralímpicos, Brasil, Japão (campeões Asiáticos), Argélia (campeões Africanos), Alemanha (Vice-campeões do mundo), Turquia, Canada e Bélgica.

No feminino, a seleção nacional medirá forças no grupo B contra, Estados Unidos (medalha de prata paralímpica), Japão, Brasil, Grande Bretanha, Israel e Egipto.

Record é o jornal oficial do evento.