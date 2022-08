Filipe Marques acaba em terceiro em prova do World Triathlon Para Series

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O triatleta português Filipe Marques terminou este sábado na terceira posição a prova do World Triathlon Para Series, para atletas com deficiência, disputado em Swansea, no País de Gales.



Filipe Marques concluiu os três setores da prova com o tempo de 58.52 minutos, atrás do canadiano Stefan Daniel (56.55) e do britânico George Peasgood (58.13), primeiro e segundo da geral, respetivamente.

O português, que voltará a competir no World Triatlhon no início de setembro, numa prova a disputar em Alhandra, repetiu assim a terceira posição alcançada em julho em Montreal.