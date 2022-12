Goalball: Verdadeiras 'finais' ao segundo dia e outras surpresas do Mundial

Começaram em força os Mundiais de Goalball – 2022 IBSA Goalball World Championships –, masculino e feminino, que decorrem até ao dia 16 de dezembro, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.Esta quinta-feira foi o segundo dia de competição e sem a participação de ambas as equipas portuguesas, uma vez que tinham protagonizado os jogos do primeiro dia, logo após a cerimónia de abertura. Ainda assim, entre os 14 encontros disputados nas duas naves disponíveis, houve alguns que podiam ser considerados verdadeiras finais antecipadas. Começando pelos masculinos, a vitória da Turquia frente aos atuais vice-campeões do Mundo, a Alemanha, foi tremenda! A pouco mais deum minuto do fim, estavam empatados (7-7), e foram precisamente os alemães a perder a paciência e a arriscar mais, sofrendo por essa razão três golos nos instantes finais.Também em masculinos, outro grande jogo foi o Lituânia-China, 3º e 2º classificados dos últimos Jogos Paralímpicos, respetivamente. O equilíbrio durou menos tempo do que no confronto entre turcos e germânicos. Apesar da fria eficiência característica do jogo lituano, a China apresentoufortíssimos argumentos de sério candidato ao título. Foram cinco os golos de diferença da vitória chinesa, embora tal não seja reflexo da distância entre as duas equipas. O Brasil, à procura do "tri", abriu o caminho no segundo dia, já que foram os primeiros a jogar.Defrontaram e venceram a Argélia, que começou por dar boa resposta, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do bicampeão. No feminino, surpresa pela vitória da Grã-Bretanha frente ao Brasil, que não sofre qualquer contestação. Não há mas nesta história entre as favoritas e as britânicas. As brasileiras estiveram sempre em desvantagem e nunca conseguiram criar desequilíbrios ofensivos. Esta derrota inicialnão é limitadora de expectativas, mas é um sério aviso às cores verde e amarela. Esta sexta-feira, Portugal volta a entrar em ação. Os masculinos (14h50) frente à fortíssima seleção da Turquia e os femininos, no primeiro jogo da manhã, frente às japonesas, que hoje venceram facilmente os Estados Unidos (2-6).Coreia do Sul-Turquia: 2-11Argélia-México: 9-4Dinamarca-França: 9-6Canadá-Argentina: 6-4Estados Unidos-Japão: 2-6Brasil-Reino Unido: 5-7Israel-Egito: 10-0Brasil-Argélia: 10-5Turquia-Alemanha: 10-7Canadá-Bélgica: 6-6Lituânia-China: 5-10Ucrânia-Argentina: 8-3Estados Unidos-Egito: 15-10Irão-Colômbia: 15-59h – China-Ucrânia10h10 – Colômbia-Lituânia11h20 – Argentina-Estados Unidos12h30 – Egito-Irão13h40 – Alemanha-Canadá14h50 – Portugal-Turquia16h – Brasil-Japão17h10 – Bélgica-Argélia9h – Japão-Portugal10h10 – Estados Unidos-Brasil11h20 – Grã-Bretanha-Israel12h30 – Egito-Austrália13h40 – México-Dinamarca14h50 – França-Canadá16h – Turquia-Argélia17h10 – Argentina-Coreia do Sul