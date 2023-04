Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Costa foi 6º no contrarrelógio individual da Taça do Mundo de paraciclismo de Maniago Acabou a prova da classe H5, com 13,6 quilómetros, com um tempo de 21.00,95 minutos





• Foto: Federação Portuguesa de Ciclismo