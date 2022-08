Paracanoagem de olho nas medalhas nos Mundiais em evolução "consistente" até Paris'2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A paracanoagem portuguesa apresenta-se nos Mundiais do Canadá com Norberto Mourão (VL2) e Alex Santos (KL1) apostados nos "primeiros lugares", ainda assim mais focados num "trabalho consistente" que lhes permita repetir a presença nos Jogos Paralímpicos.



"Obviamente, que os resultados interessam, porém esta dupla tem mostrado, em cada prova, todo o seu valor. Sobretudo o Norberto Mourão, que tem conquistado sucessivas medalhas nas grandes competições internacionais", disse, à Lusa, o técnico nacional Ivo Quendera.

Mourão foi medalha de bronze em VL2 nos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, duas semanas antes de repetir o mesmo 'metal' nos Mundiais da Dinamarca, o seu segundo melhor resultado a seguir à prata em 2019, na Hungria (em 2020 não houve provas internacionais).

"Nos cinco anos do seu ciclo olímpico registou uma enorme evolução. No início só pensávamos em apurar e no fim conseguiu uma medalha, bem como pódios mundiais e europeus. Foram épocas muito desgastantes, pelo que nesta a ideia é baixar um pouco para na próxima repetir a qualificação olímpica", vincou.

Devido à covid-19, o campeão da Europa não participou na única Taça do Mundo deste ano, pelo que este será o primeiro desafio no qual vai medir forças com os principais adversários.

Em KL1, Alex Santos foi quinto em Tóquio2020 e este ano quarto na única Taça do Mundo, "resultados que mostram a sua progressão". "Este ano tem melhorado, pelo que acreditamos que poderá, sem dúvida, entrar na discussão das medalhas", completou o técnico.

Para Paris2024, Ivo Quendera formulou o desejo de que a equipa da paracanoagem seja "reforçada para três elementos", entendendo que, para isso, é necessário que federação e clubes apostem "ainda mais" no desporto adaptado.

"Estamos todos seguramente mais fortes nas redes sociais, mas em alta competição é preciso muito mais do que isso e palmadas nas costas. Apostem em nós e retribuiremos com resultados que continuam a orgulhar Portugal", concluiu.