Paredes recebe maior evento de desporto inclusivo em Portugal

O presidente da Associação Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual (ANDDI) congratulou-se esta sexta-feira com a elevada participação de atletas na quarta edição dos jogos, a decorrer em Paredes até domingo, destacando a oportunidade de inclusão através do desporto.

"Quando há força de vontade, tudo se consegue. Estamos muito felizes e motivados por esta oportunidade de inclusão através do desporto, nuns jogos que são de todos e para todos", disse José Costa Pereira, durante a abertura dos Jogos ANDDI.

A quarta edição do evento, vocacionado para atletas com deficiência mental ou incapacidade intelectual, bateu o recorde de participações, num total de 692 atletas, em representação de 78 instituições de todo o país e das regiões autónomas. "Vão cá estar verdadeiros campeões, como o jogador do Sporting e campeão do mundo de ténis de mesa. Mas, também, no basquetebol, onde somos tetracampeões do mundo e bicampeões da Europa, ou no futsal, modalidade em que somos os campeões do mundo em título", acrescentou José Costa Pereira.

A qualidade dos intervenientes e o nível da competição "fascinou" o autarca paredense, que prometeu mesmo acompanhar algumas das provas. "Só faz sentido dizer que Paredes vive em desporto se o pudermos viver em todas as suas dimensões e estes jogos servem, também, para homenagear a capacidade destes campeões e, ao mesmo tempo, os técnicos que trabalham com eles", disse Alexandre Almeida.

O autarca paredense deu ainda conta da vontade do município de avançar em breve com a construção de uma pista de atletismo, atualmente em fase de projeto, no Parque da Cidade de Paredes, e uma pista de equitação, potencializando o espaço já existente na freguesia de Sobrosa, para que todas as modalidades a concurso nestes jogos se realizem no concelho.

As atividades do evento, o maior de desporto inclusivo realizado em Portugal, são desenvolvidas maioritariamente em Paredes e abrangem diferentes modalidades: equitação (Leça da Palmeira), atividades aquáticas, boccia DI, golfe, andebol 5, ciclismo, futsal, orientação, hóquei DI, remo indoor, basquetebol, ténis de mesa, futebol 7, judo e atletismo (Lousada). "Quando se tem as pessoas certas ao lado e se quer, tudo se consegue. Posso testemunhar que Paredes está na vanguarda do desporto, ao demonstrar e realizar competições do chamado desporto de alta competição, mas, também, como neste caso, de desporto de lazer e para todos", disse, por sua vez, Vítor Dias.

O diretor da região Norte do Instituo Português do Desporto e Juventude (IPDJ) aproveitou a cerimónia de boas-vindas dos jogos ANDDI - Paredes 2023, para presentear o município com a Bandeira da Ética e do Desporto.

Os Jogos ANDDI realizam-se pela quarta vez, após dois anos de interregno devido à pandemia da Covid, e procuram valorizar e estimular os valores da inclusão, da luta e da resiliência dos atletas, equipas técnicas e famílias. Tavira vai receber a edição dos Jogos de 2024.