Porto recebe o Torneio Internacional de Ténis em Cadeira de Rodas

A partir desta quinta-feira e até domingo (dia 16), realiza-se nos courts do Clube de Ténis do Porto o Torneio Internacional de Ténis em Cadeira de Rodas. O evento vai reunir alguns atletas de topo do ranking mundial da International Tennis Federation (ITF).Destinado a praticantes de ténis com limitações motoras, este torneio conta, desde a sua primeira edição – em setembro de 2018 -, com o apoio da Câmara Municipal do Porto. Eventos deste cariz assumem-se de especial importância não só no reforço e promoção do desporto adaptado e de cariz inclusivo na cidade do Porto, mas são também a prova de que o desporto muda, de facto, vidas.O Torneio Internacional de Ténis em Cadeira de Rodas irá reunir alguns dos atletas de topo do ranking mundial da modalidade. A representar o nosso país estará o veterano João Couceiro, tenista português em cadeira de rodas com a melhor posição na International Tennis Federation (ITF), sendo que a competição será disputada em quadras por atletas nos escalões seniores (masculino e feminino), singulares e em duplas.A representação portuguesa é liderada por João Couceiro, a ocupar atualmente o 139º lugar do International Tennis Federation (ITF), seguido de Carlos Leitão, atual 182.º e João Sanona, na 393ª posição. Vão ainda competir Cristiano Magalhães, Paulo Silva, José Machado Sousa e os estreantes Joaquim Soares e Mário Trindade.Segundo a organização, está assegurada a presença do top três mundial de referência encabeçado pelo francês Guillem Laget, que ocupa o atual 23.º lugar do ranking e que também foi semifinalista da edição passada do Torneio Internacional de Ténis de Cadeira de Rodas. O seu compatriota Gaetan Menguy, no 27.º lugar do ITF, tentará revalidar o título alcançado no Open do passado mês de setembro, em Setúbal. Estão ainda asseguradas as participações, na categoria masculina, de Geoffrey Jasiak (ocupa a 31.ª posição), seguido pelo tenista espanhol Quique Sicar Meseguer, no 43.º lugar do ITF, e do alemão Anthony Dittmar, atualmente posicionado da 51.ª posição do ranking mundial.Na competição feminina, o torneio no Porto contará com a presença da francesa Zoe Maras, na 30.ª posição, e da espanhola Lola Ochoa, no 32.º lugar do ranking mundial e que já arrecadou 28 títulos, o último dos quais foi conquistado no passado mês, em Setúbal. Estão ainda confirmadas as presenças da britânica Abbie Breakwell (35.ª do mundo), da norte-americana Elizabeth Williams (39.ª), e das italianas Silvia Morotti (61.ª) e Vanessa Ricci (69.ª).Esta prova internacional terá um prémio monetário no valor de cinco mil dólares, que serão atribuídos de igual forma nas competições feminina e masculina. Neste torneio participam um total de 27 atletas da Grã-Bretanha, Espanha, França, Marrocos, Estados Unidos, Suíça e Itália.