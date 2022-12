Portugal com desempenho modesto no mundial de goalball em Matosinhos

As seleções portuguesas masculina e feminina de goalball perderam esta segunda-feira frente à Bélgica e Grã-Bretanha, respetivamente, continuando o seu desempenho modesto no campeonato do Mundo que decorre em Matosinhos, no Porto.



Frente à Bélgica, os lusos foram derrotados por 10-5, com quatro golos de Fábio Oliveira e um de João Macedo, ante um opositor que teve em Klison Mapreni o seu melhor marcador, com seis tentos.

No Grupo C, Portugal está em sétimo entre as oito equipas, com três pontos, fruto de uma vitória e quatro derrotas, enquanto o Brasil lidera com o pleno de cinco triunfos, com 15 pontos.

A formação feminina perdeu frente à Grã-Bretanha por expressivo 10-0, pelo que segue no oitavo e último lugar com cinco desaires em outros tantos desafios, ainda sem pontos, com Israel a comandar com cinco êxitos consecutivos.

Terça-feira, os homens defrontam a Argélia, enquanto as mulheres jogam com os Estados Unidos.

O Mundial de goalball decorre até sexta-feira no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.