Portugal fecha com 32 medalhas os Mundiais natação para Síndrome de Down

Portugal fechou este sábado com 32 medalhas, o melhor resultado de sempre, os Mundiais de natação para pessoas com Síndrome de Down, que decorreram em Albufeira, tendo conseguido seis subidas ao pódio no último de competição.



Vicente Pereira voltou a estar em destaque ao conseguir dois ouros individuais, nas provas de 50 metros livres e 100 estilos, que junta a outros quatro conseguidos nas jornadas anteriores, e um na estafeta de 4x50 livres.

O nadador do Sporting fecha a competição com o estatuto de mais medalhado, tendo somado um total de 13 pódios entre provas individuais e de estafetas.

Nos 50 metros livres, Vicente Pereira conquistou o ouro, que junta ao dos 100 e 200 da mesma especialidade, ao nadar em 30,59 segundos, batendo o norte-americano Joseph Jurries e o estónio Eric Toett, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Pouco depois, na prova decisiva dos 100 metros estilos, o nadador do Sporting voltou a conquistar o ouro, com a marca de 1.21,32, deixando a prata para o compatriota e companheiro de clube André Almeida, que cronometrou 1.21,89. Diogo Matos foi sexto, com o tempo de 1.27,38.

Portugal fechou com ouro, ao conseguir o primeiro lugar na última final da competição, a estafeta 4x50 livres masculina, com o quarteto formado por Diogo Matos, Filipe Santos, André Almeida e Vicente Pereira, a cronometrar 2.09,70, impondo-se à Itália e à Grã-Bretanha, que ficaram com a prata e o bronze, respetivamente.

Na final dos 200 metros mariposa, Diana Torres conseguiu a prata, com a marca de 3.47,36 minutos, apenas atrás da britânica Gemina Rudd-Jones, que cronometrou 3.43,29 e ficou com o ouro.

Na mesma distância, mas em masculinos, João Vaz foi quarto, com o tempo de 3.08,88, numa prova ganha por Zac Lacey, da Grã-Bretanha (2.54,86)

Durante a manhã, Francisco Montes conquistou o bronze na prova dos 1.500 metros, conseguindo a sua primeira medalha individual no evento, ao cumprir em 23.49,49 minutos as 60 piscinas, uma vez que a competição se disputa numa piscina de 25 metros, ficando bem próximo do recorde nacional (23.49,27), que lhe pertence.

Portugal fechou os Mundiais de natação DSISO com um total de 32 medalhas - 12 de ouro, nove de prata e 11 de bronze - superando em larga escala as cinco conquistadas na edição anterior, disputada na Turquia, em 2020.

No quadro de medalhas da competição, Portugal ficou na segunda posição, atrás da Grã-Bretanha, que conseguiu um total de 50, e imediatamente à frente do México, que somou 35, mas apenas oito de ouro.

A 10.ª edição do Mundial DSISO (Organização Internacional de Natação para Síndrome Down) de natação adaptada e natação artística juntou cerca de 200 atletas, entre os quais 10 portugueses, de 24 países.

Na natação adaptada para pessoas com Síndrome de Down, os atletas competem divididos em duas classes, consoante o grau da doença, de origem genética e da área da deficiência intelectual.