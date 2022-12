Portugal ganha em Matosinhos à Argélia no Mundial de goalball

Portugal registou esta terça-feira a sua segunda vitória no campeonato do Mundo de goalball, que decorre em Matosinhos, Porto, superando a Argélia, campeã africana da modalidade, por 6-5.



Todos os golos da seleção lusa foram apontados pelo capitão de equipa, Fábio Oliveira.

Na quarta-feira Portugal fará o seu último jogo no torneio, que decorre no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos até ao dia 16 de dezembro, alinhando contra um adversário difícil, o Brasil, líder do grupo C.

"Foi um trabalho complicado porque tivemos de defender muito bem. Podíamos ter esperado por uma vitória mais fácil, mas a Argélia bateu-se muito bem e há que realçar, principalmente, o nosso trabalho defensivo. Homem do Jogo? Não posso esconder que é um momento muito emotivo. Uma distinção destas num Mundial é algo de inacreditável! No entanto, este prémio só foi possível pelo trabalho de toda a equipa", disse no final Fábio Oliveira.

No torneio feminino, Portugal soma por derrotas os jogos que disputou e hoje caiu perante os Estados Unidos por 12-4.

Leonor Silva e Marlene Brandão, com dois golos cada, marcaram para Portugal.