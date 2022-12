Primeira vitória de Portugal no Mundial de Goalball frente ao Canadá

A Seleção Nacional masculina de Goalball conquistou, este sábado, a primeira vitória nos Mundiais da modalidade, frente ao Canadá, por 7-6. A competição está a decorrer nas duas naves do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos até ao dia 16 de dezembro.Portugal, como tem sido habitual na prova, entrou forte e conseguiu colocar-se em vantagem por 2-0, graças aos golos de Fábio Oliveira. No entanto, os canadianos não só conseguiram empatar como a 45 segundos do intervalo, Mason Smith apontou o 3-2.De espírito forte e com vontade de não repetir erros passados, a equipa das quinas voltou a colocar-se na frente do marcador (4-3), com novo golo de Fábio Oliveira e outro de João Macedo. O Canadá conseguiu dar nova volta no resultado (4-5), mas depois foi a vez de João Mota dar espetáculo e marcar os três tentos com que selou o marcador de Portugal, deixando ainda que os canadianos reduzissem a desvantagem para a diferença mínima.Uma vitória muito celebrada, já que Portugal procurava os primeiros três pontos desde o primeiro dia de prova, embora os adversários que surgiram pelo caminho (Japão, campeão asiático, e Turquia, que certamente terminará este Mundial no top 5 e ambos frequentesparticipantes dos Jogos Paralímpicos), estejam num nível diferente.João Mota, eleito o ‘Homem do Jogo’, referiu no final do encontro: "Esta vitória era o objetivo que desejávamos desde o primeiro dia. Não apenas a vitória por si, mas o facto de tirarmos pontos a equipa grande do Goalball, como é o Canadá. Tentámos nas duas primeiras rondas, batemo-nos com a mesma garra e hoje, finalmente, esse trabalho deu os seus frutos".Quanto ao facto de ter sido eleito Homem do Jogo, João Mota rematou: "Não dou tanto valor como dou à vitória. O prémio é absolutamente secundário. Tentei dar o meu melhor para que conseguíssemos, todos juntos, vencer. É uma distinção individual que deve ser atribuída a todos da equipa. Foi um trabalho coletivo. Agora é colocar gelo, recuperar para amanhã e preparar para o embate com a Alemanha. Dia a dia, jogo a jogo".A Seleção Nacional feminina defrontou o Egito e, apesar de ter estado em vantagem por 2-0, a incomparável experiência internacional das africanas acabou por prevalecer, colocando o marcador em 2-6, gerindo a partir daí o encontro, que terminou em 5-10.Nos restantes encontros, destaque para a impressionante vitória do Brasil frente à Turquia. Os canarinhos estiveram a perder por 1-4 durante um bom período da segunda parte, mas a estrela da companhia, Leomon Moreno, fez as delícias das bancadas e empurrou a equipapara uma vitória por 9-6. No lado oposto, a equipa feminina comprometeu seriamente a sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Este sábado perdeu com o Japão, terceira derrota em outros tantos jogos e o futuro, agora, está dependente de terceiros, designadamente do que Estados Unidos e Canadá e fizerem em Matosinhos e, depois, nos Campeonatos Pan-Americanos.Uma última referência para o Ucrânia-Lituânia (5-5), que foi precisamente a última final do Europeu de Samsun, na Turquia (2021), dos qual os ucranianos saíram com o título de campeão na mala.Canadá-México: 11-1Argélia-Coreia do Sul: 2-3Argentina-França: 5-5Dinamarca-Turquia: 4-10Israel-Estados Unidos: 9-7Brasil-Japão: 4-5PORTUGAL-Egito: 5-10Austrália-Grã-Bretanha: 3-7Canadá-PORTUGAL: 7-8Turquia-Brasil: 6-9Japão-Argélia: 12-2Bélgica-Alemanha: 3-13Ucrânia-Lituânia: 5-5Irão-Argentina: 10-6Colômbia-Egito: 5-9Estados Unidos-China: 4-79h – Argentina-Egito10h10 – China-Irão11h20 – Lituânia-Estados Unidos12h30 – Ucrânia-Colômbia13h40 – Argélia-Turquia14h50 – Japão-Bélgica16h – PORTUGAL-Alemanha17h10 – Brasil-Canadá9h – Brasil-PORTUGAL10h10 – Grã-Bretanha-Egito11h20 – Estados Unidos-Austrália12h30 – Japão-Israel13h40 – Turquia-Canadá14h50 – Coreia do Sul-Dinamarca16h – Argélia-Argentina17h10 – México-França