Telmo Pinão fecha em nono lugar no omnium dos Mundiais de paraciclismo de pista

O português Telmo Pinão fechou este domingo o concurso do omnium no nono lugar, no último dia dos Mundiais de paraciclismo de pista em Saint-Quentin-en-Yvelines, em França.



Com o 13.º posto no scratch, uma corrida de 60 voltas (15 quilómetros) à pista, na qual se estreou, Pinão conseguiu fechar o omnium, que soma também os 200 metros com partida lançada, o contrarrelógio e a perseguição individual, em nono, na classe C2, em que somou 88 pontos.

A corrida, como esperado, foi dominada pelo francês Alexandre Léauté, campeão da primeira à última prova em Saint-Quentin-en-Yvelines, naturalmente chegando ao arco-íris com 160 pontos, acima do japonês Shota Kawamoto, segundo com 142, e do belga Ewoud Vromant, terceiro com 130.

Para o selecionador nacional de paraciclismo, José Marques, este foi um Mundial de "excelente aprendizagem", deixando um "balanço positivo", explicou, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.