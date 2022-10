Telmo Pinão representa Portugal nos Mundiais de paraciclismo de pista

O paralímpico português Telmo Pinão vai representar Portugal nos Mundiais de paraciclismo de pista, no Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, França, entre quinta-feira e domingo, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).



O paraciclista luso vai competir no contrarrelógio de um quilómetro, na perseguição individual e no scratch, tudo na classe C2, e os resultados 'acumulam' para a tabela geral do omnium, aqui com um funcionamento diferente do ciclismo.

Telmo Pinão entra em competição na quinta-feira, competindo em 200 metros com partida lançada, exclusivamente para a tabela do omnium, seguindo-se, na sexta-feira, o contrarrelógio, antes de sábado correr a perseguição individual e no domingo o scratch.

Além de melhorar os seus recordes pessoais, a integração do scratch e do omnium no paraciclismo leva o português a ter aqui "uma oportunidade de aprendizagem", chegando ao Mundial tendo debelado um problema de saúde na última semana, conta o selecionador, José Marques, citado em comunicado da FPC.

Pinão, que esteve em Tóquio2020, vai agora competir no velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, que será a casa da vertente em Paris2024 e que na última semana recebeu o Mundial de ciclismo de pista, com dois bronzes para Portugal, de Maria Martins (omnium) e Ivo Oliveira (perseguição individual).