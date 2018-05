O Estádio do Marítimo, nos Barreiros, voltou a ser palco esta quarta-feira da cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar. Mais uma vez, assistiu-se a um grande espetáculo de cor e ritmo, subordinado ao tema "Laços do Património Cultural".Esta iniciativa da Direção de Serviços do Desporto Escolar da Madeira teve a participação de cerca de 2.000 figurantes, 900 dos quais alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 600 dos 2.º e 3.º ciclo e 150 da educação especial, além de 250 seniores. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, declarou oficialmente aberta a festa, que decorre até sábado em diversos estabelecimentos da região.

Autor: Gonçalo Vasconcelos