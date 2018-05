Continuar a ler

A nível individual, em <55kg, Liliana Gonçalves Mendes, do Instituto Politécnico da Guarda, conquistou a medalha de ouro, com Rita Novas, da AAUM a conquistar a prata e Francisca Cardoso, do Instituto Politécnico de Santarém, a conquistar o bronze.Em <65kg, também em femininos, Sofia Oliveira, da AAUM, garantiu o lugar mais alto do pódio, enquanto Laura Rosa, da Associação Académica da Universidade de Évora, conquistou a medalha de prata.Em masculinos, em <63,5kg, Pedro Ferreira, da Academia da Força Aérea, conquistou o ouro, com João Barbosa, da Universidade do Porto, a ficar com o 2º lugar. Em <67kg, Jaime Ferreira, de Évora, ficou no lugar cimeiro da tabela, com Garik Hayrapetyan, da AAUM, a ficar no 2º lugar e Gonçalo Reis Dias, da U. Porto, a ficar com o 3º posto.Em <71kg, Vitor Ribeiro e Rui Martins, ambos da Associação Académica da Universidade do Minho, conquistaram o 1º e 2º lugar, respetivamente, com Diogo Aparicio, da U.Porto, a intrometer-se na luta e a conquistar o 3º lugar.Em <75kg, domínio da Associação Académica da Escola Naval Infante D. Henrique, com a medalha de ouro a ser garantida por Sérgio Almeida e a medalha de prata por Gonçalo Jesus. Em <81kg, Jorge Valério, da Força Aérea, conquistou o ouro, com Ricardo Guerra Leal, da AAUM, a garantir o 2º lugar e Adilson Rodrigues (Associação Académica da Universidade da Beira Interior) e Rui Vieira (AAUM) a ficarem com as medalhas de bronze.Por fim, Tomás Silva, da Universidade do Porto, subiu ao lugar mais alto do pódio, enquanto Vadym Hapanchak, da AAUM, ficou-se pelo 2º posto e Gustavo Mateus, da academia de Évora, ficou com a medalha de bronze.Assim, nas contas para o coletivo, a AAUM conseguiu segurar o 1º lugar, adicionando mais 20 pontos aos 43 conquistados no Lightkick, enquanto a Universidade do Porto manteve também o 2º lugar, ao somar mais quatro pontos. Apesar de não ter somado pontos nesta etapa, fruto da pontuação conquistada no lightkick, a Associação Académica da Universidade da Beira Interior conseguiu também segurar o 3º lugar.O Campeonato Nacional de Kickboxing Lowkick decorreu no dia 13 de maio, em Braga, e contou com a organização local da Associação Académica da Universidade do Minho.