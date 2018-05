Continuar a ler

Em masculinos, Bernardo Atilano, da Universidade de Lisboa, renovou o título nacional universitário, ao vencer na final, Rúben Vieira, da Associação Académica da Universidade do Minho, pelos parciais de 21/15 e 21/18. No apuramento da medalha de bronze, Marcelo Ribeiro, da Associação Académica de Coimbra, venceu o colega de clube, Rui Mendes, por 16/21, 23/21 e 21/19.



Neste Campeonato Nacional Universitário de Badminton participaram os dois estudantes-atletas que, em agosto do ano passado, representaram Portugal na missão Ganhar o Futuro, na Universíada de Taipé.



O Campeonato Nacional Universitário de Badminton foi uma das provas que integrou os Campeonatos Nacionais Universitários – Concentrados Individuais. Os Campeonatos Nacionais Universitários – Concentrados Individuais decorreram entre os dias 20 e 27 de maio, em Lisboa, com organização local da Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL), da Federação Académica de Lisboa (FAL) e da Universidade Nova de Lisboa. Em masculinos, Bernardo Atilano, da Universidade de Lisboa, renovou o título nacional universitário, ao vencer na final, Rúben Vieira, da Associação Académica da Universidade do Minho, pelos parciais de 21/15 e 21/18. No apuramento da medalha de bronze, Marcelo Ribeiro, da Associação Académica de Coimbra, venceu o colega de clube, Rui Mendes, por 16/21, 23/21 e 21/19.Neste Campeonato Nacional Universitário de Badminton participaram os dois estudantes-atletas que, em agosto do ano passado, representaram Portugal na missão Ganhar o Futuro, na Universíada de Taipé.O Campeonato Nacional Universitário de Badminton foi uma das provas que integrou os Campeonatos Nacionais Universitários – Concentrados Individuais. Os Campeonatos Nacionais Universitários – Concentrados Individuais decorreram entre os dias 20 e 27 de maio, em Lisboa, com organização local da Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL), da Federação Académica de Lisboa (FAL) e da Universidade Nova de Lisboa.

Mariana Chang, da Universidade Nova de Lisboa, em femininos e Bernardo Atilano, da Universidade de Lisboa, em masculinos, foram os vencedores do Campeonato Nacional Universitário de Badminton que decorreu no dia 24 de maio, no Estádio Universitário de Lisboa.Em femininos, Mariana Chang derrotou Joana Lopes, da Universidade de Lisboa, pelos parciais de 21/18, 12/21 e 21/16, conquistando assim a medalha de ouro. No encontro de atribuição da medalha de bronze, Inês Lorga, da Universidade do Porto, venceu Elvira Rocha, da Associação Académica da Universidade de Aveiro, por 21/11 e 21/8.

Autores: FADU