Campeonatos Nacionais Universitários: Comboio rumo à final parou seis vezes e já são conhecidos os semifinalistas

Comboio rumo à final parou seis vezes e já são conhecidos os semifinalistas

No dia 10 de maio, a peregrinação para Fát ima, terá réplica em Guimarães. Nesse dia, jogam-se as finais dos Campeonatos Nacionais de voleibol masculino, hóquei em patins, futsal feminino, basquetebol feminino, futebol 11 e andebol masculino. No caminho para esse dia, já foram apuradas as equipas semifinalistas, que farão o esforço final pela presença no lugar cimeiro do pódio.





As equipas de andebol masculino, foram as primeiras a apurar-se para a próxima fase. A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), a Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (AEFADEUP), a Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP) e a Associação Académica da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (AAULHT) foram as quatro equipas a car imbar a passagem para as meias-finais.

No voleibol masculino, jogam amanhã o acesso à final as equipas da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST), da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (AEFEUP) , da Associação Académica de Coimbra (AAC) e da AAUM. Os jogos terão lugar no pavilhão do Inatel , a partir das 14 horas.

No hóquei em patins passaram as equipas da Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) , da AAUM, da NOVA e da Federação Académica do Instituto Pol itécnico de Lisboa (FAIPL).

No Multiusos de Guimarães, onde se disputaram os quartos de final do futsal feminino, fizeram a festa de passagem à próxima fase, as equipas da Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE), AAUM, AEIST e da AEFADEUP.

FAIPL, NOVA, AAUAv e AAUM venceram os respetivos encontros e vão agora disputar as meias-finais de basquetebol feminino. O último jogo do dia trouxe incerteza no resul tado até final , com as minhotas a vencer por 36-37.

A fechar o lote de passageiros rumo à respetiva f inal , f icaram as equipas da AEISCTEIUL, da AAUE, da AAUM e da AAC, jogos a contar para o campeonato de futebol 11. São estas as equipas que vão lutar por um lugar no pódio na próxima sexta-feira.

Hoje, os jogos das meias-finais tiveram início às 10 horas, com a AEISCTE-IUL e a AAUE a darem o pontapé de saída no futebol 11, jogo a decorrer no campo do Vitória Sport Clube.

Confira a lista de resultados completa:

Hóquei em Patins

AEIST 2 – 6 AAUAv

NOVA 5 – 1 P.PORTO

AAUE 2 – 8 AAUM

FAIPL 2 – 1 AEIST

IPLeir ia 2 – 3 NOVA

Andebol Masculino

AAUM 27 – 18 AAUAv

AEFADEUP 25 – 20 aelSEP

AEFEP 20 – 18 AAUE

AEIST 17 – 18 AAULHT

Voleibol Masculino

AEFEUP 2 – 0 AEISCAP (derrota por falta de comparência)

AEISCTE-IUL 0 - 2 AEIST (24 – 26, 20 – 25)

AAUM 2 – 0 AAUE (25 – 9, 25 – 12)

AAC 2 – 0 AAUALG (25 – 16, 25 – 16)

Futsal Feminino

AAUE 3 – 0 AAUAv

AAUTAD 0 – 2 AAUM

AEIST 5 – 1 AEISCTE-IUL

AEFADEUP 3 – 0 AAULHT

Futebol 11

AAUE 3 – 2 AAUALG

AEFEUNL 0 – 0 AEISCTE-IUL (2 – 3 grandes penalidades)

AAC 1- 0 AEFADEUP

CD Ponte 0 – 0 AAUM (4 – 5 grandes penalidades)

Basquetebol Feminino

AEFMH 51 – 61 FAIPL

NOVA 59 – 28 AAUBI

AAUAv 47 – 32 AEFADEUP

AAUE 36 – 37 AAUM