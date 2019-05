Campeonatos Nacionais Universitários: Finais de basquetebol, futsal e voleibol definidas

O quinto dia de competição das fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários Guimarães 2019 foi dia de meias-finais nas modalidades de basquetebol masculino, voleibol feminino e futsal masculino, onde se apuraram as finais dos encontros a ter lugar esta sexta-feira, no Complexo Desportivo de Azurém.

No voleibol feminino a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) venceu a Associação de Estudantes do Instituto Português de Administração de Marketing (AEIPAM), apurando-se, desta forma, para a final. Ainda a contar para as meias-finais, a Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde (aeESS) saiu derrotada frente à Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP). A final da modalidade entre a AAUM e a AEFEP começa às 11 horas e tem transmissão em direto no facebook oficial da FADU.

O Multiusos de Guimarães vibrou com as meias-finais do futsal masculino em que a Associação Académica da Coimbra (AAC) venceu a equipa vizinha do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) por seis bolas a uma. No encontro seguinte a AAUM venceu a Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, marcando assim o encontro na grande final frente à AAC, que pode ser acompanhada em direto no Porto Canal.

A final do basquetebol masculino também ficou hoje decidida. A equipa da Associação Académica da Universidade de Coimbra (AAC) irá defrontar a equipa da casa, a AAUM. O terceiro e quarto lugar serão disputados entre a Associação Académica da Universidade de Aveiro e a Associação de Estudantes do Instituto Superior da Maia.

A propósito das finais desta sexta-feira teve lugar uma reunião entre dirigentes, oficiais, treinadores e capitães de equipa, onde o dirigente da AAC, Renato Silva, foi voz da vontade de vencer amanhã. ‘O futsal masculino era uma modalidade que já no ano passado teve bons resultados e como a equipa este ano está igual, não houve saídas e só houve um novo atleta, esperamos um bom resultado e queremos fazer melhor do que no ano passado porque é uma final idêntica e estamos confiantes de que podemos ganhar o ouro’, disse, referindo ainda a final da equipa conimbricense no basquetebol masculino. ‘Contávamos chegar às meias-finais mas chegar à final já foi uma surpresa. Temos uma equipa quase totalmente renovada, só temos duas pessoas que vieram do ano passado, que está a promover uma universidade e uma cidade que atraem atletas que praticam desporto’, disse, deixando o mote que serviria como uma luva a todas as equipas: ‘Que deem o melhor em campo como fizeram até aqui!’.