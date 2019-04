Campeonatos Nacionais Universitários Guimarães 2019: Já são conhecidos os campeões de râguebi

Os jogos de râguebi desta terça-feira apuraram as primeiras equipas campeãs nestas fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários Guimarães 2019. No feminino a Associação Académica de Coimbra (AAC) sagrou-se campeã nacional universitária, vencendo a Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE) nos dois encontros realizados. No masculino a AEISCTE – IUL venceu os jogos todos e levou o troféu máximo para Lisboa. A Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (AEFEUP), ficou em segundo e a Associação Académica de Coimbra em terceiro. Os jogos decorreram na Pista de Atletismo Gémeos Castro.No final do jogo feminino, o sentimento era de satisfação. "Renovámos o título, somos as tricampeãs universitárias. Saímos daqui com o sentimento de dever cumprido. Parabéns ao adversário que nos permitiu que houvesse competição", referiu a capitã da AAC, Daniela Varela. "Colocámos em prática o que treinámos e basta querer, gerir o tempo, e tudo se consegue. Obrigada a todas e agora é pensar no Europeu", rematou.Por seu lado, o treinador da equipa de Coimbra, Luís Pio, reconheceu o desportivismo da turma alentejana. "Dou os parabéns à equipa de Évora por deslocar-se até aqui sabendo que ia defrontar uma equipa um pouco superior. Foram competitivas e combativas. Fico bastante grato pela equipa que tenho, conseguimos ter na universidade bastante apoio e o estatuto estudante-atleta também veio ajudar a que o desporto universitário tenha uma dinâmica muito grande".Os campeões nacionais, na voz do capitão, Gonçalo Prazeres, manifestaram a satisfação por levarem o troféu para a capital. "Depois de vários jogos é um prémio pelo esforço. Conciliar com os estudos às vezes é um pouco difícil, mas tudo se faz se houver esforço. Ser primeiros é sempre bom e com esta equipa, ainda melhor"."É o primeiro troféu coletivo que o ISCTE leva para casa em muitos anos por isso é um sentimento único. A fase de classificação nem sempre foi fácil porque muitos dos atletas têm outros compromissos profissionais e por gerirmos isso é muito bom termos esta conquista. Todos nós jogamos em clubes fora da faculdade e por isso além do trabalho académico temos de conciliar o trabalho fora da AEISCTE. Um muito obrigado a todos os que participaram nas várias etapas", disse no final do jogo Pedro Pinheiro, capitão da AEISCTE – IUL.Nos restantes jogos do dia, de destacar a passagem aos quartos-de-final das equipas da AAUAv, AEFCT, AAC, AEFADEUP, AAUM, AAUE, AEISMAI e AEFEUP basquetebol masculino. No voleibol feminino passaram aos quartos-de-final a aeESS, AEFEUNL, AEFEP, AEFEUP, AEIST, AEIPAM.Porto, AAUM e UCP-Lisboa. No andebol feminino passaram à final as equipas da U.Porto e AAUM. No futsal masculino passaram aos quartos de final as equipas da AAC, AAUBI, IPLeiria, AEFEP, AAUM, AEFCL, AEFADEUP e AEISCAP.Para esta quarta-feira estão marcados mais encontros, nas modalidades de andebol (feminino), basquetebol (feminino), futsal (masculino) e voleibol (feminino).