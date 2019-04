Campeonatos Nacionais Universitários Guimarães 2019: Pontapé de saída com cinco modalidades

As fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários Guimarães 2019 arrancaram esta segunda-feira, com jogos em cinco modalidades distintas: andebol feminino, basquetebol masculino, futsal masculino, rugby masculino e voleibol feminino.

No andebol feminino, o grande destaque vai para a Universidade do Porto (U.Porto) e para Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (AEISCAP). As duas equipas alcançaram resultados positivos frente às formações da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) e Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), respetivamente, que lhes permitiram garantir a passagem para a próxima fase da prova na dianteira de cada grupo. As equipas do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) não seguiram em frente na prova. Nas meias-finais, a U.Porto tem pelo caminho o conjunto aveirense e a equipa da casa defronta a AEISCAP.

O voleibol feminino começou cedo na cidade vimaranense. Devido à falta de comparência da Associação Académica da Universidade dos Açores (AAUA), a Associação de Estudantes do Instituto Politécnico de Administração de Marketing (AEIPAM) e a Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (AEFEUNL) asseguraram um lugar na fase de grupos dos CNU. Os triunfos do dia pertenceram às equipas da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde (aeESS), da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST), a Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto (AEFEP) e Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), que entraram com o pé direito nestas fases finais. Com várias partidas realizadas no Inatel e no Multiusos, a AAUAv, a Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE), a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) e a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) não conseguiram festejar nenhuma vitória.

No masculino, o futsal chegou a Guimarães e com poucos minutos na cidade, trouxe muitas surpresas. O destaque do dia foi para o encontro entre AAUM e AEUE. A universidade que viajou da capital empatou a duas bolas no Pavilhão Multiusos. IP Leiria, AEFADEUP e AAC iniciaram da melhor maneira o percurso, apurando-se para os quartos de final da competição. No grupo A e B, a corrida para conquistar um lugar na fase seguinte está aberta, amanhã vai ser um dia decisivo para as contas finais.

O basquetebol masculino, a Associação de Estudantes da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (AEFEUP), a AAC, a AAUAv, a Associação de Estudantes do Instituto Superior da Maia (AEISMAI) e a AAUM alcançaram um lugar na fase seguinte, vencendo os dois jogos realizados até ao momento. Já os conjuntos da AEFADEUP, AEIST, IPCBranco, NOVA e AAUE dificultaram a tarefa ao perder por duas vezes consecutivas, sendo amanhã um dia decisivo no apuramento das restantes três equipas para os quartos de final.

A Pista de Atletismo Gémeos de Castro foi o palco das emoções das partidas de rugby masculino. As formações da AEFEUP e da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias (AEISCTE – IUL) somaram por vitórias todos os jogos realizados.

Confira todos os resultados:

Andebol Feminino

UPorto 23-9 IPLeiria

AAUAv 24-11 IPG

IPG 17-20 AEISCAP

IPLeiria 15-15 AAUM

AAUAv 16-17 AEISCAP

AAUM 17-20 UPorto

Futsal Masculino

AEISCAP 4-0 AEISCSP

AEFEUP 1-4 IPLeiria

AAUBI 3-3 AEFEP

AEUE 2-2 AAUM

IPBeja 0-3 AEFADEUP

AEFCL 1-3 AAC

AEISCSP 2-3 AAFEUP

AEISCAP 1-3 IPLeiria

AEFEP 4-5 AEUE

AAUBI 2-4 AAUM

AEFCL 0-2 AEFADEUP

AAC 4-3 IPBeja

Basquetebol Masculino

NOVA 48-58 AAC

AAUE 39-60 AEFEUP

AEISEP 0-20 AAUM

IPCastelo Branco 53-62 AEFCT

AEIST 32-60 AAUAv

AEFADEUP 50-54 AEISMAI

AAC 63-52 AAUE

NOVA 52-59 AEFEUP

AEFCT 43-51 AEISEP

IP Castelo Branco 44-71 AAUM

AEFADEUP 44-63 AAUAv

AEISMAI 58-51 AEIST

Voleibol Feminino

AEESS 2-0 AAUAv

AEIPAM 0-2 AEFEUNL

AAUE 0-2 AEIST

AEIPAM 2-0 AAUA

AEFEP 2-0 AAUTAD

AAUE 0-2 AEIST

AAUM 2-0 AEFML

Rugby Masculino

AAC 19-14 AAULL

AEISCTE - IUL 43-7 AAUM

AEUE 12-36 AEFEUP

AEISCTE - IUL 22-7 AAULL

AEFEUP 26-10 AAUM

AEISCTE- IUL 39-7 AEUE

AAC 19-21 AEFEUP

AAUM 0-38 AAULL