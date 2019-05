Campeonatos Nacionais Universitários: Segunda semana arrancou com fase de grupos em cinco modalidades

O início desta segunda semana das fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários ficou marcado pelos jogos da fase de grupos no andebol masculino, no basquetebol feminino, no futsal feminino, no futebol 11 e no voleibol masculino.

No andebol masculino foi dado o pontapé de saída com os jogos entre Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) e Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (AEFADEUP) e entre o Instituto Politécnico de Santarém e a Associação Académica da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (AAULHT), ambos jogos.

No basquetebol feminino o jogo mais desequilibrado foi entre a Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) e a Associação de Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana (AEFMH), jogo disputado ao final da manhã e que terminou com um 26-71, a favor da equipa de Lisboa.

Depois da final do futsal masculino na sexta-feira, cujo troféu foi conquistado pela Associação Académica de Coimbra, arrancou hoje a competição no feminino. De destacar os resultados da Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE) e AAULHT que golearam as equipas da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (AEFCUP) e da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (AEFMUP), por 1-8 e 7-1, respetivamente.

No futebol 11 o resultado mais dilatado foi entre a AAC e a Associação de Estudantes da Católica Porto Business School (AECPBS), que terminou com vitória dos conimbricenses por quatro golos sem resposta.

As redes voltaram a subir para receber os jogos de voleibol masculino, cujo jogo mais equilibrado aconteceu no Pavilhão do Vitória Sport Clube, onde a AAC venceu a AEFEP por 0-2 (com 25 – 20, 23 – 25 e 11 – 15 nos três sets).

Para esta terça-feira estão marcados mais encontros nas mesmas modalidades e entra em cena o hóquei em patins, com três partidas agendadas para a parte da tarde.

Confira a lista de resultados completa:

Andebol Masculino

IPSantarém 21 - 26 AAULHT

IPLeiria 22 – 24 AEFADEUP

AEFCT 19 – 22 AEFEP

AEFEUP 18 – 23 AAUE

Futebol 11

AEFADEUP 0 - 2 AAUE

AAUAlg 2 - 0 AEFEUP

AEISCAP 3 - 1 AEIST

AAC 4 - 0 AECPBS

AAUM 1-1 AEFEUNL

AEISCTE-IUL 2 - 2 IPCBranco

AEIST 2 – 2 AEFADEUP

AEISCTE 0 – 2 AEFEUP

AEISCAP 0 – 5 AAUE

IPCB 2 – 2 AAUAlg

AAC 1 – 0 AAUM

AECEBS 0 - 2 AEFEUNL

Basquetebol feminino

AAC 29 - 41 AEFADEUP

NOVA 39 - 38 AAUM

AEFEUP 50 - 55 AAUA

AEESSA 37 - 64 FAIPL

AAUBI 26 - 71 AEFMH

AEFMUP 45 - 41 AAUE

AEFADEUP 20 – 46 NOVA

AAC 40 – 44 AAUM

AEESSA 29 – 68 AAUAv

FAIPL 60 – 52 AEFEUP

AEFMUP 22 – 52 AEFMH

AAUE 44 – 28 AAUBI

Voleibol Masculino

AEISCAP 2 - 0 AAUA (25 – 12; 25 - 22)

AEIST 2 - 0 AAUalg (25 – 15; 25 - 15)

AAUA 0 - 2 AEISCTE-IUL (16 – 25; 9 - 25)

AEFEP 1 – 2 AAC (25 – 20; 23 – 25; 11 – 15)

AEFEUP 2 – 0 NOVA (25 – 15; 25 – 19)

AEISCTE - IUL 0 – 2 AEISCAP (26 – 28; 14 – 25)

AEFMH 0 – 2 AAUM (0 – 25; 0 – 25)

Futsal feminino

AEFCUP 1 – 8 AAUE

AAULHT 7 – 1 AEFMUP

AEIST 5 – 0 AAUM

AEFEUP 0 – 2 AAUAv

AAC 1 – 0 AEFADEUP

AAUTAD 1 – 1 AEISCTE - IUL