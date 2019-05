Estreia no hóquei em patins e definidas equipas dos quartos-de-final

Esta terça-feira ficou marcada pela estreia do hóquei em patins nas fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários, com quatro equipas a dar o pontapé de saída, uma vez que a Associação Académica de Coimbra (AAC) desistiu da competição. O Politécnico do Porto começou com o pé direito frente ao Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), com uma vitória por 3-0, e a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) empatou frente à Federação Académica do Instituto Politécnico de Lisboa (FAIPL).

No futsal feminino há a destacar as vitórias folgadas da Associação Académica da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (AAULHT), que venceu a Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE) por cinco golos sem resposta, e a vitória por 2-8 da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) sobre a equipa da Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (AEFADEUP).

No futebol a Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (AEFEUNL) venceu a AAC por 3-0, sendo este o resultado mais dilatado nesta fase de grupos. AAUE, Instituto Politécnico de Castelo Branco e AEFEUNL passaram em primeiro lugar nos respetivos grupos.

A tarde de basquetebol no feminino, em Azurém, culminou com a passagem de oito equipas para a fase seguinte: Associação de Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana (AEFMH), FAIPL, Universidade Nova de Lisboa (NOVA), Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), AAUAv, AEFADEUP, AAUE e AAUM.

O Inatel e o pavilhão do Vitória Sport Clube foram os palcos de apuramento para os quartos de final no voleibol masculino, onde o jogo entre a Associação de Estudantes do Instituto Superior da Maia (AEISMAI) e a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, que acabou com um 2 – 1, com resultados muito equilibrados nos três sets: 20-25, 25-18 e 15-12, foi o mais equilibrado.

No andebol masculino o resultado com maior diferença foi entre a AEFEUP e a AAUM, com a equipa minhota a ganhar por 16 – 40. A equipa do IPLeiria e do Instituto Politécnico de Santarém registaram o único empate deste dia.

Para amanhã estão marcados os quartos de final para o andebol masculino, basquetebol feminino, voleibol masculino, futsal feminino e futebol 11, o hóquei em patins prossegue com a fase de grupos que apurará as quatro equipas a seguir para as meias-finais.

Confira a lista de resultados completa:

Voleibol Masculino:

AAUAlg 2 – 0 AEISMAI (25,0; 25,0)

AEISCTE 2 - 0 AEFEP (25-20; 25-18)

NOVA 0 – 2 AAUE (19-25; 21-25)

AAC 2 – 0 AEISCTE – IUL (26-24; 25-21)

AEISMAI 2 – 1 AEIST (20-25; 25-18; 15-12)

AAUM 2 – 0 AEISCAP (25-23; 25-17)

AAUE 0 – 2 AEFEUP (19-25; 20-25)

Andebol Masculino:

AAULHT 20 - 16 IPLeiria

IPSantarem 16 - 22 AEFADEUP

AEFCT 13 - 32 AAUAv

AEFEP 24 - 19 aeISEP

AEFEUP 16 - 40 AAUM

AAUE 16 - 17 AEIST

AEFADEUP 31 - 16 AAULHT

IPLeiria 17 - 17 IPSantarém

AEISEP 16 – 18 AEFCT

AAUM 22 – 14 AAUE

AEIST 21 – 16 AEFEUP

Futsal feminino:

AAULHT 0 - 5 AAUE

AEFMUP 2 - 1 AEFCUP

AAUAv 0 - 2 AEIST

AEFEUP 2 - 8 AAUM

AAUTAD 1 - 1 AEFADEUP

AEISCTE-IUL 4 - 2 AAC

AAUE 3 – 0 AEFMUP (falta de comparência)

AEFCUP 1 – 7 AAULHT

AEIST 0 – 0 AEFEUP

AAUM 2 -1 AAUAv

Basquetebol Feminino:

NOVA 53 - 38 AAC

AAUM 35 - 32 AEFADEUP

AEFEUP 0 - 20 AEESSA (falta de comparência)

AAUAv 50 – 40 FAIPL

AAUBI 20 – 0 AEFMUP (falta de comparência)

AEFMH 70 – 45 AAUE

Futebol 11

AAUE 0 - 0 AEIST

AEFADEUP 2 - 1 AEISCAP

AEFEUP 0 – 2 IPCBRANCO

AAUAlg 2 – 3 AEISCTE – IUL

AAUM 3 – 2 AECPBS

AEFEUNL 3 – 0 AAC

Hóquei Patins

P.Porto 3 - 3 IPLeiria

AAUAv 1 – 1 FAIPL