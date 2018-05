Continuar a ler

A medalha de bronze foi conquistada por Paulo Gasalho, também da Associação Académica da Universidade de Aveiro, com o tempo de 3h8m43s.



A Aveiro Spring Classic, com uma extensão de 120kms, contou ainda com diversos troços em terra e em pavé, acrescentando assim um grau de dificuldade à prova. O percurso da Aveiro Spring Classic atravessou os concelhos de Aveiro, Ílhavo e Vagos, numa extensão de cerca de 120 quilómetros e um acumulado aproximado de 656 metros.



Este ano o Campeonato Mundial Universitário de Ciclismo disputa-se em Portugal, na cidade de Braga, com a estrada a ser uma das variantes do programa competitivo. Este Campeonato Mundial Universitário vai disputar-se entre os dias 31 de julho e 4 de agosto.



Autores: FADU