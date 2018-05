Continuar a ler

A candidatura engloba as modalidades obrigatórias: Andebol, Voleibol, Basquetebol, Futsal e Rugby e ainda as modalidades opcionais, que serão o Hóquei em Patins e a Ginástica Artística.Para a Federação Académica do Desporto Universitário, os principais pontos fortes desta candidatura são, "o histórico de excelência da AAUM na organização desportiva universitária, bem como o comprometimento de todas as entidades envolvidas na organização".Esta é a primeira vez que uma candidatura liderada pela AAUM integra apenas um concelho, neste caso Guimarães, e terá também uma forte preocupação ambiental, com a constituição de um Conselho Verde para as Fases Finais, integrado no projeto Guimarães mais verde, lançado pelo município local.Na apresentação da candidatura, Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, realçou que a cidade foi "Cidade Europeia do Desporto em 2013 e temos importantes dinâmicas associativas na área desportiva", mostrando assim a confiança no município para albergar um evento com esta dimensão.Esta será a oitava vez que a Associação Académica da Universidade de Aveiro vai receber as Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários, depois da última edição ter sido em 2015.As Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários – Guimarães 2019 têm já assegurada a transmissão televisiva de três finais, através do Porto Canal, parceiro de média da FADU.