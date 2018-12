Minho conquista troféu coletivo no Nacional Universitário de piscina curta

A Piscina Municipal da Senhora da Hora recebeu no domingo 200 estudantes-atletas no Campeonato Nacional Universitário de Natação piscina curta, que terminou com a vitória coletiva da Associação Académica da Universidade do Minho.Antes das contas finais, nos 50m e nos 100m livres, Alexandre Lages Ribas (AAUTAD) e Rosa Oliveira (AAUAv), conquistaram a medalha de ouro. Na distância de 400m, o ouro foi conquistado por José Paulo Lopes (AAUM) e Ana Sofia Fernandes, também da academia minhota.Nos 50m costas, o 1.º lugar do pódio foi conquistado por Francisco Santos (AEIST) e Francisca Azevedo, da NOVA. Na distância de 100m, Francisco Santos repetiu o 1º lugar, com Juliana Freixo (AAUM) a conquistar a mesma posição, na variante feminina.Na variante de bruços, vitória dupla para Alexandre Amorim, da Universidade do Porto, e para Carolina Matos, do Instituto Politécnico de Santarém, que conquistaram o ouro nos 50 e nos 100m.A mesma "façanha" dos livres e dos bruços repetiu-se na mariposa, com Nuno Graça e Ana Rodrigues, ambos da U. Porto, a venceram nas distâncias de 50m e de 100m.Nos 200m estilos, José Paulo Lopes (AAUM) subiu novamente ao lugar mais alto do pódio, o mesmo lugar que, em femininos, foi ocupado pela Madalena Azevedo, da NOVA.Nas estafetas, nos 4x50m livres, a Universidade do Porto, com Alexandre Amorim, João Fernandes, Nuno Graça e Bernardo Graça, conquistaram o ouro, enquanto em femininos, a Universidade Nova de Lisboa conquistou a mesma posição, por intermédio de Francisca e Madalena Azevedo, Vera Vilaça e Beatriz Carmo.Nos 4x50 estilos, a prova que abriu a tarde de competição, a Associação Académica da Universidade do Minho deixou no ar um sinal do que estava para vir, ao conquistar a medalha de ouro em masculinos, com João e José Fernandes, Rafael Simões e José Paulo Lopes e em femininos, com Juliana Freixo, Maria Silva, Lara Vaz e Ana Sofia Fernandes.Com os resultados obtidos, a Associação Académica da Universidade do Minho conquistou o troféu coletivo, relegando a equipa "da casa", a Universidade do Porto, para o 2º lugar e a Universidade Nova de Lisboa, para o 3º lugar.Neste Campeonato Nacional Universitário foram batidos cinco recordes nacionais universitários, por Diogo Dantas (200m livres), que foi depois batido por José Paulo Lopes (AAUM). O atleta do Minho bateu ainda o recorde nacional universitário nos 400m livres. Nos 50m costas foi Francisco Santos (AEIST) a bater o record universitário, enquanto em femininos, Francisca Azevedo, da NOVA, registou também um novo recorde.