Portugal estreia-se com o pé direito em Nápoles

Portugal estreou-se esta quarta-feira em competição na Universíada de Verão (Nápoles), nas modalidades de basquetebol e ginástica artística. A equipa orientada por Ricardo Vasconcelos derrotou a congénere argentina por 64-50, em jogo a contar para a fase de grupos.As portuguesas ganharam nos quatro períodos (12-6, 34-18, 50-31 e 64-50) e começaram com o pé direito. Seguem-se agora os restantes encontros do grupo B, com a Roménia (esta quarta-feira, às 12 horas de Portugal) e com a Rússia na quinta-feira, à mesma hora.Também em competição estiveram os ginastas Bernardo Almeida e Guilherme Campos, que prestaram provas em solo, cavalo com arções, argolas, saltos, paralelas simétricas e barra fixa. O atleta-estudante da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Motricidade Humana ocupa neste momento o quarto lugar no all around, quando faltam ainda competir atletas de várias nacionalidades. Guilherme Campos ocupa, para já, a 13.ª posição.Além do jogo de basquetebol feminino, entram em competição esta quinta-feira os atletas-estudantes da natação, judo e esgrima.