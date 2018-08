Continuar a ler

O apuramento, com o 1º lugar no grupo, foi garantido a três segundos do final da partida, com a conversão de um livre de sete metros, por intermédio de Luís Carvalho.O selecionador nacional universitário, Nuno Silva, mostra-se "muito contente e entusiasmado com esta jornada", acrescentando que, "tendo em conta o nível dos adversários superamos as nossas expetativas e agora seguimos com ilusão para a meia-final".Nuno Silva destaca ainda a união do grupo, "que é uma equipa, não uma seleção, uma verdadeira equipa, pela amizade e entreajuda que demonstram no campo".Quanto ao encontro das meias-finais, Nuno Silva considera que a receita é: "descansar", esperando ter os jogadores na melhor forma possível para um encontro frente à Coreia do Sul, "que vai apresentar uma seleção jovem", mas mostrando-se "descansado, pela responsabilidade, entrega e atitude dos jogadores". "Tudo o que vier por acréscimo será fantástico, mas estes jogadores já deixaram tudo em campo e isso é a maior conquista", conclui o selecionador nacional universitário.Portugal vai agora defrontar a Coreia do Sul, no Sábado, 4 de agosto, pelas 17h (hora portuguesa).O Campeonato Mundial Universitário de Andebol decorre na cidade de Rijeka, na Croácia, até ao dia 5 de agosto. Portugal foi campeão mundial universitário em 2014 e 2015, sob os comandos de Gabriel Oliveira e Rolando Freitas.