Continuar a ler

Ainda em masculinos, Francisco Quinaz alcançou o 5º lugar, Francisco Ruivo o 6º posto e Micael Costa o 7º lugar.Também em femininos Portugal conquistou as primeiras medalhas neste Campeonato Mundial Universitário, que tem decorrido em Braga, ao alcançar a medalha de prata, através de Daniela Araújo e a medalha de bronze, por intermédio de Ana Catarina Moreira, que cederam apenas frente à alemã Nina Hoffman.Em femininos, Ana Patricia Ramalho alcançou o 4º posto e Beatriz Lopes o 5º lugar.Depois do dia de folga, Portugal regressa assim da melhor maneira à competição, conquistando quatro medalhas em seis possíveis, na prova de Downhill. Amanhã, Sábado, o Campeonato Mundial Universitário de Ciclismo encerra com a prova de estrada, onde vão participar sete estudantes-atletas portugueses.O Campeonato Mundial Universitário de Ciclismo decorre em Braga, até 5 de agosto e conta com organização da Federação Internacional do Desporto Universitário, da Federação Académica do Desporto Universitário, da Associação Académica da Universidade do Minho, da Universidade do Minho e da Câmara Municipal de Braga.