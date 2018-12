Universidade do Porto conquista mais medalhas no Nacional Universitário de Kickboxing

A Universidade do Porto destacou-se no Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing lightkick, que se disputou a 15 de dezembro, ao conquistar 11 medalhas, seis delas de ouro.Na variante feminina, Liliana Gonçalves Mendes, do Instituto Politécnico da Guarda, conquistou o ouro nos -55kg, enquanto Sofia Oliveira, da Associação Académica da Universidade do Minho, conquistou o topo do pódio nos -65kg.Por fim, nos -65kg, Susana Ferreira, da Universidade do Porto, venceu Ana Peixoto, da AAUM, para conquistar o título nacional universitário.Em masculinos, João Barbosa, da Universidade do Porto, conquistou o escalão de -63kg, enquanto o seu colega de academia, Miguel Quinaz, conquistou o ouro nos -69kg.Em -74kg, nova vitória para a Universidade do Porto, por intermédio de João Freitas. Cinco quilos acima, nos -79kg, foi João Cunha, também da academia do Porto, a conquistar o título nacional universitário.Nos escalões superiores, Hugo Nogueira, da U. Porto, conquistou o topo do pódio nos -84kg e Daniel Silva, da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, conquistou o 1º lugar nos -89kg.Após este primeiro evento, a Universidade do Porto segue na liderança do troféu coletivo, que é atribuído após o Lowkick, seguido pela AAUM, a seis pontos de distância e pela Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a 23 pontos do topo.O Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing Lightkick decorreu no dia 15 de dezembro, na Covilhã e contou com a organização local da Associação Académica da Universidade da Beira Interior.