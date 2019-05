Universidade do Porto é campeã nacional universitária em andebol feminino

No dia do trabalhador foi a equipa da Universidade do Porto (U. Porto) a receber a recompensa de equipa mais trabalhadora, uma vez que se sagrou campeã universitária em andebol feminino, num jogo muito disputado diante da Universidade do Minho, que terminou com um 32-25 no marcador.

No final do encontro, a capitã da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), Patrícia Silva, falou da satisfação da equipa minhota. ‘Nunca pensámos que seria possível chegar à final, esta equipa é cinquenta porcento amadora. Isto é um sonho. Nos últimos minutos quebramos fisicamente e notou-se claramente a diferença entre a equipa adversária e nós’. Com uma prestação melhorada em comparação com a anterior edição, a questão que se impôs: para o ano é o ouro? ‘Esperamos que sim, vamos lutar por isso. No ano passado foi o quarto lugar, este ano o segundo e para o ano queremos ser campeãs!’, avisou.

‘É um orgulho muito grande representar a Universidade do Minho com estas atletas. A entrega com que elas estiveram aqui hoje fez com que apostássemos cada vez mais alto e neste caso a medalha de prata assenta-nos muito bem. Quem viu o jogo percebe claramente que estivemos a um passo do ouro’, resumiu no final do jogo o treinador da AAUM, Fernando Fernandes.

Do lado da equipa vencedora houve festejos e a sensação de missão cumprida. ‘Foi um jogo difícil, sabíamos que eramos favoritas, tínhamos sido campeãs o ano passado, mas o jogo não correu como nós estávamos à espera. Na segunda parte entrámos bem e acabámos por levar o ouro para casa, somos bi-campeãs nacionais e estamos muito contentes. Somos uma equipa toda federada e por isso levamos isto muito a sério’, frisou a capitã da U.Porto, Filipa Gante.

Para o treinador da U.Porto, Alexandre Monteiro, ganhou a melhor equipa em prova. ‘Trabalhamos ao longo do ano para isto, conseguimos e estou muito contente. Acho que é inequívoco que temos o melhor plantel universitário e isso comprovou-se uma vez mais, com uma vitória’.

De destacar ainda o bronze alcançado pela Associação Académica da Universidade de Aveiro, equipa que fechou as contas do pódio.

Nos encontros dos quartos de final do basquetebol masculino, a Associação Académica de Coimbra (AAC) venceu a Associação de Estudantes da Faculdades de Desporto da Universidade do Porto (AEFADEUP), apurando-se para as meias finais da competição. Dos confrontos desta manhã juntam-se também à AAC, a Associação Académica da Universidade de Aveiro e a Associação de Estudantes do Instituto Superior da Maia (ISMAI). A última equipa a juntar-se a esta fase da competição são os anfitriões da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM). As meias finais têm lugar amanhã.

No Voleibol Feminino o dia começou com a vitória da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde (aeESS), primeira equipa a apurar-se para as meias finais do campeonato. Juntam-se ainda as equipas da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (AEFEP), da Associação de Estudantes do IPAM e a AAUM.

No Futsal Masculino as decisões dos quartos de finais também ficaram hoje decididas. Ficaram apurados para as meias-finais as equipas da AAC, do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), da AEFADEUP e da AAUM.