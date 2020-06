A cuspir no prato: VanZant diz que ganha mais no 'Dança com as Estrelas'

Uns dirão que está a cuspir no prato de onde comeu vários anos. Outros defenderão que está apenas a destacar as injustiças do sistema.

A popular Paige VanZant, lutadora do UFC, tem apostado forte numa carreira no universo do espetáculo norte-americano. Para além das muitas promoções a marcas que faz no seu Instagram, dedicou-se à dança e é uma das grandes figuras do popular 'Dança com as Estrelas' norte-americano.

Agora veio a público destacar que ganha mais a dançar na televisão do que em toda a carreira na organização de Artes Marciais Mistas.

"Todo a gente sabe quanto ganho. Recebo 46 mil dólares para lutar e mais 46 mil se vencer. Não vou esconder isso, porque toda a gente sabe. Posso ganhar muito mais dinheiro do que isso apenas a promover marcas no Instagram. E já ganhei mais dinheiro no 'Dancing With The Stars' do que eu ganhei em toda a carreira no UFC, contando todas as lutas, todas as vitórias e todos os bónus", destacou.

Recorde-se que VanZant cumpre a última luta do atual contrato com a UFC frente à brasileira Amanda Ribas no UFC 251. Depois irá ouvir propostas de outras organizações e definir o próximo passo na carreira.