A dois dança-se o tango... e representa-se um país no Campeonato da Europa de kickboxing

Dançar o tango e jogar à 'sardinha': eis breves exemplos de coisas que se tem de fazer a dois. Entrando na vertente desportiva, apenas duas pessoas terem a responsabilidade de representar o seu país numa competição em que algumas das nações participam com mais de 100 atletas parece pouco provável, mas a verdade é que o Liechtenstein e a Estónia 'desafiaram' as odds e surgiram no Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO, em Antalya, com apenas dois lutadores. À boleia deste facto,conversou com a comitiva do Liechtenstein para perceber que expressão tem a modalidade no pequeno país situado entre a Suíça e a Áustria.Milena Büchel e Patrick Pircher. Para além de serem ambos jovens na casa dos 20 anos (ela tem 26 e ele 28) e de terem no trabalho de escritório a sua atividade profissional, os dois atletas estão neste momento na Turquia a representar o Liechtenstein num dos torneios mais importantes da modalidade de kickboxing. Apesar do pequeno tamanho da comitiva do principados, a dupla não se assusta, tal como começa por explicar Milena. "É algo especial porque somos muito próximos, quantas mais pessoas uma equipa tem mais difícil é isto acontecer. Sentimos de forma real que fazemos uma boa equipa. O nosso país só tem 38 mil pessoas e vimos em representação de apenas um clube, portanto não há pressão em termos de resultados", vinca a atleta, que no entanto já assegurou a conquista de, pelo menos, uma medalha de bronze, em Kick Light -65 kg. A mesma ideia é defendida por Patrick, que explica ainda importância dos campos de treino em que a equipa participou antes do Europeu em países como a Finlândia e a Alemanha: "Treinámos com treinadores e atletas de outros países e isso é importante para trazermos novas experiências para o nosso país. É uma grande ajuda para o nosso desenvolvimento. Neste Europeu ganhei dois combates, perdi outros dois e já fui eliminado, mas sinto que consegui ter uma boa prestação. Acima de tudo vejo muito potencial para poder fazer melhor na próxima vez, foi uma excelente experiência".No apoio aos dois atletas está o treinador Michael Lampert (à esquerda na fotografia), um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do kickboxing no país. "No Liechtenstein há dois clubes, mas apenas um, o nosso [Chikudo], entra em competições. Assim sendo, a seleção acaba por ser composta por atletas de apenas um clube. Neste momento temos cerca de 250 pessoas a praticar a modalidade no nosso país. É impossível termos competições nacionais, mas participamos nos torneios da Suíça [à imagem do Vaduz no futebol]. Este ano tivemos uma prova deste tal campeonato suíço nas nossas instalações e correu muito bem, estiveram presentes cerca de 400 pessoas. O nosso clube foi formado em 2009 e, desde aí, temos vindo a ter um grande aumento de elementos ativos. Antes as pessoas não sabiam muito bem o que era o kickboxing e agora temos feito um trabalho de divulgação nas escolas, isto de forma a chamarmos os mais novos para a modalidade. Para além disso, até já ajudamos alguns clubes de futebol com a preparação física dos atletas", refere ao nosso jornal.Depois de ter sido vice-campeão do Mundo no ano passado em Light Contact -84 kg, Michael terminou a carreira de atleta e dedicou-se à vertente do dirigismo com um propósito muito bem definido: "Formámos a Comissão de Atletas do Liechtenstein liderar este grupo como presidente foi a forma que encontrei de dar algo em prol da modalidade. Queremos ajudar os atletas em diferentes formas e estamos a trabalhar num programa que irá possibilitar que cinco atletas do país, de modalidades diferentes, tenham apoio financeiro e possam viver exclusivamente do desporto. Os atletas podem concorrer às cinco vagas disponíveis e um comité irá decidir".